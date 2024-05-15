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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 14 Mayıs 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması: Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı

        Reyting sonuçları ile dün en çok izlenen yapımlar: 14 Mayıs Salı AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları, 14 Mayıs 2024 Salı günü ekranlara gelen yapımların izlenmelerini merak edenler tarafından sorgulanıyor. Dün akşam televizyonda akşam kuşağında SHOW TV'de izlenme rekorları kıran Bahar yayınlandı. Diğer kanallarda ise Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor All Star reytinglerde mücadele etti. İşte, 14 Mayıs 2024 Salı dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 08:35 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:35
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        Dünün reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Her sabah bir önceki günün izlenme programlarının belirlendiği reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 14 Mayıs Salı gününe ait reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

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        14 MAYIS 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 14 Mayıs Salı gününe dair reyting sonuçları belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        14 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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