Çarşamba günü kanallarda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları AB ve Total reyting sıralamasına girecek kadar izlendi. Bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 14 Mayıs 2025 Dünün reyting sonuçları ile Eşref Rüya, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., Trabzonspor - Galatasaray maçı, Güldür Güldür Show, Koca Bebek Joe ve Survivor sıralaması…