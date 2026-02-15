Canlı
        Reyting sonuçları 14 Şubat 2026: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        14 Şubat Cumartesi akşamı TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, Show TV'de Güldür Güldür Show, Now TV'de Çifte Milyon, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Sevdiğim Sensin dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, ATV'de Hızlı ve Öfkeli 10 filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Şubat 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Giriş: 15.02.2026 - 15:46 Güncelleme: 15.02.2026 - 15:46
        Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, Çifte Milyon ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ekranlara geldi. Sevdiğim Sensin dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken, Hızlı ve Öfkeli 10 filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 14 Şubat 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de birinci olan yapım...

        14 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        14 Şubat 2026 reyting sonuçları açıklandı.

        Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan Güller ve Günahlar, 2. sırada TRT 1’de ekrana gelen Gönül Dağı, 3. sırada ise Güller ve Günahlarözet bölümü yer aldı.

        AB’de 1. sırada Güller ve Günahlar, 2. sırada Gönül Dağı, 3. sırada ise Survivor yer aldı.

        ABC’de 1. sırada Güller ve Günahlar, 2. sırada Gönül Dağı, 3. sırada iseGüller ve Günahlar özet bölümü yer aldı.

        Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şöyle;

        14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        Güller ve Günahlar — Kanal D

        Gönül Dağı — TRT 1

        Güller ve Günahlar (Özet) — Kanal D

        Survivor — TV8

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW

        Güldür Güldür Show — Show TV

        Gönül Dağı (Özet) — TRT 1

        Kanal D Ana Haber — Kanal D

        ATV Ana Haber — ATV

        Güldür Güldür Show Özet — Show TV

        14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        Güller ve Günahlar — Kanal D

        Gönül Dağı — TRT 1

        Survivor — TV8

        Güller ve Günahlar (Özet) — Kanal D

        Güldür Güldür Show — Show TV

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW

        Kanal D Ana Haber — Kanal D

        Gelin — Kanal 7

        Güldür Güldür Show Özet — Show TV

        Gönül Dağı (Özet) — TRT 1

        14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Güller ve Günahlar — Kanal D

        Gönül Dağı — TRT 1

        Güller ve Günahlar (Özet) — Kanal D

        Survivor — TV8

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW

        Gelin — Kanal 7

        Kanal D Ana Haber — Kanal D

        Gönül Dağı (Özet) — TRT 1

        Show Ana Haber — Show TV

        ATV Ana Haber — ATV

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
