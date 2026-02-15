Reyting sonuçları 14 Şubat 2026: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
14 Şubat Cumartesi akşamı TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, Show TV'de Güldür Güldür Show, Now TV'de Çifte Milyon, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Sevdiğim Sensin dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, ATV'de Hızlı ve Öfkeli 10 filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Şubat 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması...
14 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
14 Şubat 2026 reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan Güller ve Günahlar, 2. sırada TRT 1’de ekrana gelen Gönül Dağı, 3. sırada ise Güller ve Günahlarözet bölümü yer aldı.
AB’de 1. sırada Güller ve Günahlar, 2. sırada Gönül Dağı, 3. sırada ise Survivor yer aldı.
ABC’de 1. sırada Güller ve Günahlar, 2. sırada Gönül Dağı, 3. sırada iseGüller ve Günahlar özet bölümü yer aldı.
Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şöyle;
14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Güller ve Günahlar — Kanal D
Gönül Dağı — TRT 1
Güller ve Günahlar (Özet) — Kanal D
Survivor — TV8
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW
Güldür Güldür Show — Show TV
Gönül Dağı (Özet) — TRT 1
Kanal D Ana Haber — Kanal D
ATV Ana Haber — ATV
Güldür Güldür Show Özet — Show TV
14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Güller ve Günahlar — Kanal D
Gönül Dağı — TRT 1
Survivor — TV8
Güller ve Günahlar (Özet) — Kanal D
Güldür Güldür Show — Show TV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW
Kanal D Ana Haber — Kanal D
Gelin — Kanal 7
Güldür Güldür Show Özet — Show TV
Gönül Dağı (Özet) — TRT 1
14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Güller ve Günahlar — Kanal D
Gönül Dağı — TRT 1
Güller ve Günahlar (Özet) — Kanal D
Survivor — TV8
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW
Gelin — Kanal 7
Kanal D Ana Haber — Kanal D
Gönül Dağı (Özet) — TRT 1
Show Ana Haber — Show TV
ATV Ana Haber — ATV