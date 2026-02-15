Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, Çifte Milyon ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ekranlara geldi. Sevdiğim Sensin dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken, Hızlı ve Öfkeli 10 filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 14 Şubat 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de birinci olan yapım...