        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 14 ŞUBAT 2026: Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar... Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 14 Şubat 2026: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        14 Şubat Cumartesi akşamı TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, Show TV'de Güldür Güldür Show, Now TV'de Çifte Milyon, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Sevdiğim Sensin dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, ATV'de Hızlı ve Öfkeli 10 filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Şubat 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 08:50 Güncelleme: 15.02.2026 - 08:50
        1

        Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, Çifte Milyon ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ekranlara geldi. Sevdiğim Sensin dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken, Hızlı ve Öfkeli 10 filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 14 Şubat 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de birinci olan yapım...

        2

        14 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        14 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
