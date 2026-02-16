Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 15 Şubat 2026: Rüya Gibi, Teşkilat, Sahtekarlar, Survivor… ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        15 Şubat 2026 reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Show TV'de Rüya Gibi, TRT 1'de Teşkilat ve Now TV'de Sahtekarlar dizileri ile Kanal D'de Beyaz'la Joker ve TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Aynı Yağmur Altında ve Star TV'de Sevdiğim Sensin dizilerinin tekrar bölümleriyle ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 15 Şubat 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 07:33 Güncelleme: 16.02.2026 - 07:33
        15 Şubat 2026 reyting sonuçları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dün akşamı Rüya Gibi, Teşkilat ve Sahtekarlar dizileri ile Beyaz’la Joker ve Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmaları yeni bölümleriyle ekrana geldi. Aynı Yağmur Altında ve Sevdiğim Sensin dizileri ise tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 15 Şubat 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        15 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        15 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        15 ŞUBAT 2026 PAZAR ABC REYTİNG SIRALAMASI

        15 ŞUBAT 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        15 ŞUBAT 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
