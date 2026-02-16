15 Şubat 2026 reyting sonuçları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dün akşamı Rüya Gibi, Teşkilat ve Sahtekarlar dizileri ile Beyaz’la Joker ve Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmaları yeni bölümleriyle ekrana geldi. Aynı Yağmur Altında ve Sevdiğim Sensin dizileri ise tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 15 Şubat 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…