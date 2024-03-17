Reytinglerde zirve yarışı! 16 Mart 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması
Reytinglerde birincilik yarışı her gün devam ediyor. 16 Mart dün akşam kuşağında Yan Oda, Korkma Ben Yanındayım, Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ekrana gelen yapımlar AB ve total reyting sıralamasında zirveye oturabilmek için rekabet etti. İşte, 16 Mart 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
Reyting sonuçları ile her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını açıklanıyor. Televizyonda takip ettiği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler için 16 Mart dünün reyting sonuçlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 16Mart 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
16 MART 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Mart Cumartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
16 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI