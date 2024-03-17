Reyting sonuçları ile her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını açıklanıyor. Televizyonda takip ettiği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler için 16 Mart dünün reyting sonuçlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 16Mart 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...