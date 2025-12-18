Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 17 ARALIK 2025 | Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan, Sakıncalı, MasterChef... AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçları 17 Aralık 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonçları birincisi kim oldu?

        17 Aralık Çarşamba günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 17 Aralık 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Giriş: 18.12.2025 - 08:28 Güncelleme: 18.12.2025 - 08:28
        1

        Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 17 Aralık 2025 reyting sonuçları...

        2

        17 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        17 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, Star TV’de Sahipsizler, ATV’de Kuruluş Orhan, Now TV’de Sakıncalı dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        Show TV’de Sahte Kabadayı ve TRT 1’de Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 filmleri yayınlandı.

        17 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
