Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 18 Aralık Perşembe akşamı Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, MasterChef Türkiye ve Çok Güzel Hareketler 2 yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı, UEFA Konferans Ligi’nde ise Mainz 05-Samsunspor maçı heyecanı yaşandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması izledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 18 Aralık 2025 reyting sonuçları.