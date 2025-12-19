Reyting sonuçları 18 Aralık 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dün en çok izlenen yapım belli oldu!
Dünün reyting sonuçları 18 Aralık 2025 listesi araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Show TV'de Veliaht, Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, TV8'de MasterChef Türkiye ve Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal'de Mandıra Filozofu ve TRT 1'de Savaş Gemisi filmleri yayınlandı. ATV'de Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı, TRT 1'de ise Mainz 05-Samsunspor maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte, 12 Aralık 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 18 Aralık Perşembe akşamı Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, MasterChef Türkiye ve Çok Güzel Hareketler 2 yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı, UEFA Konferans Ligi’nde ise Mainz 05-Samsunspor maçı heyecanı yaşandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması izledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 18 Aralık 2025 reyting sonuçları.
18 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
18 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün ABC1, AB ve Total sıralaması;
18 ARALIK 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Galatasaray – RAMS Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması — ATV
Halef: Köklerin Çağrısı — NOW
Veliaht — Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) — NOW
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Esra Erol’da — ATV
MasterChef Türkiye — TV8
Mainz 05 – Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması — TRT 1
ATV Ana Haber — ATV
18 ARALIK 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
Galatasaray – RAMS Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması — ATV
Halef: Köklerin Çağrısı — NOW
Veliaht — Show TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
MasterChef Türkiye — TV8
Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) — NOW
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Esra Erol’da — ATV
Mainz 05 – Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması — TRT 1
Veliaht (Özet) — Show TV
18 ARALIK 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Halef: Köklerin Çağrısı — NOW
Galatasaray – Rams Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması — ATV
Esra Erol’da — ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) — NOW
Veliaht — SHOW TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
ATV Ana Haber — ATV
Gelin — Kanal 7
MasterChef Türkiye — TV8