Diziseverler izledikleri dizinin reyting sonuçlarını araştırıyorlar. Bilindiği üzere; reyting sonuçları, her gün bir önceki günün reyting sıralamasına göre Total, AB ve ABC1 kategorilerinde belirleniyor. Peki, reyting sonuçlarına göre dün akşam hangi dizi birinci oldu? İşte, 18 Mayıs Perşemde reyting sonuçları hakkında merak edilenler...