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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 18 Ocak 2025: Cumartesi günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        18 Ocak Cumartesi reyting sonuçları açıklandı: Dün en çok ne izlendi?

        Televizyon ekranlarında her gün dizi, film ve eğlence programları gibi pek çok yapım izleyiciyle buluşuyor. Ancak yalnızca bazı yapımlar, AB ve total reyting listelerinde üst sıralara yükseliyor. Peki, dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 18 Ocak Cumartesi gününe ait AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 07:38 Güncelleme: 19.01.2025 - 07:38
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        Televizyon ekranlarında Cumartesi günü birbirinden farklı dizi, film ve yarışma programı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yayınlanan yapımlar arasında bazıları ilk 100'e girerken, bazıları ise ilk 10'a yükselerek yüksek izlenme oranlarına ulaştı. Peki, dün akşam ekranlarda en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 18 Ocak Cumartesi 2025 total ve AB reyting sıralaması...

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        18 OCAK CUMARTESİ 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecek.

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        18 OCAK CUMARTESİ 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI

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