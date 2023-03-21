Dünün reyting sonuçları, takip ettiği dizi ve yapımların reyting sıralamasında ilk sırada yer almasına isteyen televizyon izleyicileri tarafından takip ediliyor. 20 Mart Pazartesi günü ekrana gelen dizi, filmler Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak mücadele verdi. İşte, 20 Mart Pazartesi dünün reyting sonuçları sıralamasına ilişkin merak edilen detaylar...