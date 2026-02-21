Canlı
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 20 ŞUBAT 2026: Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar… ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 20 Şubat 2026: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve Kanal D'de Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Star TV'de Sevdiğim Sensin ve Now TV'de Yeraltı dizilerinin tekrar bölümleri yayınlanırken, ATV'de Özgürlüğün Sesi: Bilal filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 20 Şubat 2026 reyting sonuçları ile ABC, AB ve Total'de birinci olan yapım...

        Giriş: 21.02.2026 - 08:37 Güncelleme: 21.02.2026 - 08:37
        1

        20 Şubat Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz ve Kanal D’de Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Sevdiğim Sensin ve Now TV’de Yeraltı dizilerinin tekrar bölümleri ekranlara geldi. ATV’de Özgürlüğün Sesi: Bilal filmi sinemaseverlerle buluşurken, TV8’de O Ses Türkiye tekrarı yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Şubat 2026 reyting sonuçları ile ABC, AB ve Total sıralaması…

        2

        20 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        20 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        20 ŞUBAT 2026 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        20 ŞUBAT 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        20 ŞUBAT 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
