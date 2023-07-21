Reyting sonuçları açıklanıyor! 20 Temmuz dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları açıklanıyor. 20 Temmuz Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. TRT 1'de Kendi Düşen Ağlamaz, Kanal D'de Ya Çok Seversen ve TV8'de MasterChef Türkiye yer aldı. İşte 20 Temmuz 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...
Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 20 Temmuz Perşembe günü ekrana gelen; Kendi Düşen Ağlamaz, Ya Çok Seversen ve MasterChef Türkiye programları reyting yarışında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. Peki, Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu? İşte, 20 Temmuz dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
20 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
20 Temmuz Perşembe dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
GEÇTİĞİMİZHAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Kendi Düşen Ağlamaz", 2. sırada TV8'de yayınlanan "MasterChef All Star" programı, 3. sırada ise Fox'ta ekranlara gelen "Gülcemal", dizisi yer aldı.