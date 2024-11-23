Reyting sonuçları 22 Kasım 2024: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını dünün reyting birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım belli oluyor. 22 Kasım Cuma akşamı yayınlanan Aşk Evlilik Boşanma, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Takip ettikleri yapımların sıralamasını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları tablosunu araştırıyor. Peki 22 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte ab total sıralaması ile dünün reyting birincisi
Dünün reyting sonuçları 22 Kasım Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Yalı Çapkını ekrana geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ''Dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Kasım 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total reyting sıralamasında Kızılcık Şerbeti'nin ardından Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı en çok izlenen program oldu. Üçüncü sırayı ise Yalı Çapkını dizisi aldı. AB grubunda birinci sırada Kızılcık Şerbeti yer alırken ikinciliği Fenerbahçe Zenit hazırlık karşılaşması aldı.
Üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti özet bölümü vardı.
ABC grubunda Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ve özet bölümüyle zirvenin sahibi oldu.
Üçüncü sırada Fenerbahçe maçı yer aldı.