Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 22 Mayıs 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması: Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım

        Reyting sonuçları ile dün en çok izlenen yapımlar: 22 Mayıs AB ve total reyting sıralaması

        Dünün reyting sonuçları, 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü ekranlara gelen yapımlar arasından belirleniyor. Televizyon ekranlarında dün akşam kuşağında Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star reytinglerde zirve için mücadele etti. İşte, 22 Mayıs 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 08:26 Güncelleme: 23.05.2024 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyondaki yapımların nabzını tutmak isteyenler reyting sonuçlarını araştırıyor. Her sabah bir önceki günün izlenme programlarının belirlendiği reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. İzlediği dizi, program ve ana haberlerin kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler için dünün reytig sonuçları sıralamasını haberimizde derledik. İşte, 22 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

        2

        22 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 22 Mayıs Çarşamba gününe ait AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        3

        22 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı
        Sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"