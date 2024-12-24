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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 23 Aralık 2024: Güldür Güldür Show, Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 23 Aralık 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 23 Aralık 2024 Pazartesi sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Uzak Şehir, Now'da Kızıl Goncalar, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Can Borcu dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Star TV'de Salako filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 23 Aralık 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 07:49 Güncelleme: 24.12.2024 - 07:49
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 23 Aralık Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, MasterChef Türkiye, Can Borcu, Salako yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 23 Aralık 2024 Pazartesi reyting sonuçları birincisi…

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        23 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        23 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00'dan sonra açıklanacak ve haberimizde yer verilecektir.

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        23 ARALIK 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        23 ARALIK 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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