Reyting sonuçları her gün AB, ABC ve TOTAL olarak açıklanıyor. 23 Ekim Pazar akşamı Teşkilat, Yargı, Tozluyaka ve MasterChef Türkiye yapımları ekrana gelirken en çok izlenilen dizi ve program merak konusu oldu. Sevdiği diziyi ve programı takip eden izleyiciler "''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 23 Ekim 2022 Pazar dünün reyting sıralaması detayları...