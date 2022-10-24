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Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? 23 Ekim reyting sonuçları...

Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. 23 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen Teşkilat, Yargı, Tozluyaka ve MasterChef Türkiye yapımları reyting sıralamasında üstte yer almak için birbirleriyle kıyasıya bir mücadele verdi. AB, ABC ve TOTAL sıralaması ile reyting sonuçlarında birinci olan yapım merak ediliyor. İşte, 23 Ekim Pazar reyting sıralaması...

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  • REYTİNG SONUÇLARI 23 EKİM 2022: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

    Reyting sonuçları her gün AB, ABC ve TOTAL olarak açıklanıyor. 23 Ekim Pazar akşamı Teşkilat, Yargı, Tozluyaka ve MasterChef Türkiye yapımları ekrana gelirken en çok izlenilen dizi ve program merak konusu oldu. Sevdiği diziyi ve programı takip eden izleyiciler "''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 23 Ekim 2022 Pazar dünün reyting sıralaması detayları...
  • REYTİNG SONUÇLARI 23 EKİM 2022: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

    23 EKİM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Hafta sonu ekrana gelen yapımlar reyting sıralamasında yarıştı. Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
  • REYTİNG SONUÇLARI 23 EKİM 2022: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

    DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sıralaması açıklandığında haberimizde yer alacak.
  • REYTİNG SONUÇLARI 23 EKİM 2022: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

    13 EKİM GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

    Total 1.sırada TRT1 ekranlarında yayınlanan "Teşkilat", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "Yargı" dizileri yer aldı.

     

    AB'de ise yine 1.sırada "Teşkilat", 2.sırada "Yargı" dizisi yer alırken 3.sıraya "Masterchef Türkiye" adını yazdırdı.

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