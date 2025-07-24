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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 23 TEMMUZ 2025 | AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi? İşte dünün reyting sonucu!

        Reyting sonuçları 23 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        23 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 23 Temmuz 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 07:36 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:05
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        Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 23 Temmuz 2025 reyting sonuçları...

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        23 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        23 Temmuz Çarşamba akşamı Kanal D’de Password, Now TV’de Yetenek Sizsiniz ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        Show TV’de Hükümet Kadın 2, Star TV’de Cehennem Melekleri 4 ve ATV’de Uncharted: Kayıp Miras filmleri sinemaseverlerle buluştu.

        TRT 1’de ise Gönül Dağı dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.

        23 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

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        23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        1. MasterChef Türkiye – TV8

        2. NOW Ana Haber – NOW

        3. Uncharted Kayıp Miras (Y.S) – ATV

        4. Hükümet Kadın 2 (T.S) – SHOW TV

        5. Eşkıya (T.S) – SHOW TV

        6. Yetenek Sizsiniz – NOW

        7. Yetenek Sizsiniz Özet – NOW

        8. MasterChef Türkiye Özet – TV8

        9. Aşk-ı Memnu (Tkr) – Kanal D

        10. Kanal D Ana Haber – Kanal D

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        23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1. MasterChef Türkiye – TV8

        2. NOW Ana Haber – NOW

        3. Hükümet Kadın 2 (T.S) – Show TV

        4. Eşkıya (T.S) – Show TV

        5. Show Ana Haber – Show TV

        6. Yetenek Sizsiniz – NOW

        7. Cehennem Melekleri 4 (Y.S) – Star TV

        8. Uncharted: Kayıp Miras (Y.S) – ATV

        9. Kuma – Kanal 7

        10. Kanal D Ana Haber – Kanal D

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