Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 24 Mart Pazar AB ve Total reyting sonuçları sıralaması
Dünün reyting sonuçları 24 Mart Pazar akşam ve gündüz kuşağında yayınlanan yapımlar arasından belirleniyor. Dün akşam Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor All Star'dan hangisinin reytinglerde birinci olduğu merak ediliyor. Televizyon izleyicileri için reyting sonuçlarını haberimizde derledik. İşte, 24 Mart Pazar reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
Her akşam birbirinden iddialı diziler, programlar ve ana haberler izleyiciler ile buluşuyor. Dizi ve programların yayın ömrünü etkileyen AB ve total reyting sıralaması her sabah açıklanıyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 24 Mart Pazar dünün AB ve total reyting sonuçları...
24 MART 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 24 Mart Pazar gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
24 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI