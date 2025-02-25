Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 24 Şubat Pazartesi akşamı Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kardelenler, Güldür Güldür Show, Survivor, Süt Kardeşler yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 24 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...