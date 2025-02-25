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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 24 Şubat 2025: Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 24 Şubat 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında Now TV'de Kızıl Goncalar, Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Güldür Güldür Show ve ATV'de Kardelenler yapımları tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Star TV'de ise Süt Kardeşler filmi yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 24 Şubat Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 24 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 07:55 Güncelleme: 25.02.2025 - 07:55
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        Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 24 Şubat Pazartesi akşamı Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kardelenler, Güldür Güldür Show, Survivor, Süt Kardeşler yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 24 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        24 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        24 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

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        24 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        24 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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