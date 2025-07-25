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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 24 Temmuz 2025: Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef, Japonya-Türkiye maçı, Cherno More-Başakşehir maçı! AB ve Total’de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 24 Temmuz 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 24 Temmuz Perşembe akşamı Show TV'de 7. Koğuştaki Mucize, Kanal D'de Şirinler: Kayıp Köy, Star TV'de Ne Olacak Şimdi? ve Now TV'de Kendi Yolumda filmleri yayınlandı. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de ise Japonya-Türkiye voleybol maçı ve Cherno More-Başakşehir maçı vardı. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 24 Temmuz 2025 AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 08:19 Güncelleme: 25.07.2025 - 08:19
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        Reyting sonuçları 24 Temmuz Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında birçok film, yarışma ve maç ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber 7. Koğuştaki Mucize, Şirinler: Kayıp Köy, Ne Olacak Şimdi?, Kendi Yolumda, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef, Japonya-Türkiye maçı, Cherno More-Başakşehir maçı gibi yapımların akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 24 Temmuz 2025 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

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        24 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        24 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

        3

        24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
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