Reyting sonuçları 25 Ağustos 2025: AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirvede?
25 Ağustos 2025 reyting sonuçları tablosu televizyon izleyicileri ve medyayı yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Charlie'nin Melekleri, Hızlı ve Öfkeli 9, Recep İvedik 7 filmleri ekranlara geldi. Aile Saadeti dizisi ile MasterChef Türkiye Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filminin yanı sıra FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-Bulgaristan maçı yayınlandı. Peki, Total ve AB kategorilerinde kim birinci oldu? İşte 25 Ağustos 2025 Pazartesi gününün reyting lideri olan yapım...
REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
25 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting verileri, saat 10.00'dan sonra açıklanacak.
Total, AB ve ABC kategorilerindeki sonuçlar açıklandığında; en çok izlenen diziler, hangi kanalın izleyici çektiği ve genel reyting performansı netleşmiş olacak.
25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI