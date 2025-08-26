REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting verileri, saat 10.00'dan sonra açıklanacak.

Total, AB ve ABC kategorilerindeki sonuçlar açıklandığında; en çok izlenen diziler, hangi kanalın izleyici çektiği ve genel reyting performansı netleşmiş olacak.