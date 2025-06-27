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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 26 Haziran 2025: Çift Kişilik Oda, Password, Juventus-Manchester City maçı... AB ve Total'e göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 26 Haziran 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total'de kim birinci oldu?

        26 Haziran Perşembe akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar yayınlandı. Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, FIFA Kulüpler Kupası Juventus-Manchester City maçı futbolseverlerle buluştu. Password, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları da yeni bölümleriyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 26 Haziran 2025 reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 08:10 Güncelleme: 27.06.2025 - 08:10
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        Her gün kanallarda birçok dizi, film, maç, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Çift Kişilik Oda, Password, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, FIFA Kulüpler Kupası Juventus-Manchester City maçı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 26 Haziran 2025 reyting sonuçları

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        26 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        26 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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        26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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        26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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