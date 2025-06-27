Her gün kanallarda birçok dizi, film, maç, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Çift Kişilik Oda, Password, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, FIFA Kulüpler Kupası Juventus-Manchester City maçı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 26 Haziran 2025 reyting sonuçları