        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 27 Nisan Pazartesi: Zirve o yapımın oldu! 27 Nisan 2026

        Televizyon kanallarının haftaya nasıl başladığı, 27 Nisan Pazartesi reyting sonuçlarıyla merak ediliyor. İzleyici alışkanlıklarının şekillendirdiği listede, iddialı diziler ve güçlü haber bültenleri öne çıkarken bazı yapımların yükselişi araştırılıyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşen programlar, günün en çok konuşulanları arasına giriyor. İşte 27 Nisan dünün reyting sıralaması...

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 08:46 Güncelleme:
        1

        27 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yapımlar, reyting sıralamasında zirveye çıkabilmek için kıyasıya yarışıyor. Dizilerden yarışma programlarına, haber bültenlerinden gündüz kuşağı içeriklerine kadar birçok yapım izleyicinin ilgisini çekmeye çalışırken, Total, AB ve ABC1 gruplarında oluşan tablo gündeme geldi. Peki günün kazananı hangi yapım oldu? İşte 27 Nisan 2026 reyting sonuçlarının öne çıkan detayları…

        2

        27 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU

        27 Nisan Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler yine birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. Öne çıkan yapımlar ise Cennetin Çocukları, Uzak Şehir ve yeni dizi Delikanlı oldu. Bu kapsamda 27 Nisan 2026 reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı.

        3

        27 NİSAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 UZAK SEHIR KANAL D
        2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D
        3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        4 ESRA EROL'DA ATV
        5 SURVIVOR TV8
        6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        7 DELIKANLI SHOW TV
        8 CENNETIN COCUKLARI TRT 1
        9 GELIN KANAL 7
        10 ATV ANA HABER ATV
        4

        27 NİSAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 UZAK SEHIR KANAL D
        2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        3 DELIKANLI SHOW TV
        4 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D
        5 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        6 SURVIVOR TV8
        7 CENNETIN COCUKLARI TRT 1
        8 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ TV8
        9 ESRA EROL'DA ATV
        10 ATV ANA HABER ATV
        5

        27 NİSAN 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1 UZAK SEHIR KANAL D
        2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        3 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D
        4 DELIKANLI SHOW TV
        5 CENNETIN COCUKLARI TRT 1
        6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        7 SURVIVOR TV8
        8 ESRA EROL'DA ATV
        9 ATV ANA HABER ATV
        10 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ TV8
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
