Televizyon kanallarında her gün birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden izleyiciler, her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 3 Şubat Salı günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, kim birinci oldu? İşte, 3 Şubat 2026 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralama tablosu...