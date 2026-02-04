Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 3 Şubat 2026: A.B.İ., Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Survivor... AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 3 Şubat 2026: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 3 Şubat Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında A.B.İ., Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak dizileri ile Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. İnci Taneleri dizisi ve Güldür Güldür Show programı tekrar bölümleriyle ekranlara gelirken, Kibar Feyzo filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 3 Şubat 2026 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 08:19 Güncelleme: 04.02.2026 - 08:19
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden izleyiciler, her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 3 Şubat Salı günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, kim birinci oldu? İşte, 3 Şubat 2026 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralama tablosu...

        2

        3 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        3 Şubat Salı günü ATV’de A.B.İ., TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı ve Now TV’de Kıskanmak dizileri ile TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi.

        Kanal D’de İnci Taneleri dizisi ile Show TV’de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de ise Kibar Feyzo filmi yayınlandı.

        3 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        3 ŞUBAT 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        3 ŞUBAT 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
