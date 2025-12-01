Reyting sonuçları açıklandı! 30 Kasım 2025 ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Her gün birbirinden iddialı programlar, diziler, filmler, yarışmalar yayınlanıyor. 30 Kasım Pazar akşamı Show TV'de Bereketli Topraklar, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Sahtekarlar, Star TV'de Çarpıntı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Cengizhan Destanı filmi yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 30 Kasım 2025 A ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi...
Reyting sonuçları 30 Kasım 2025 Pazar günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Bereketli Topraklar, Teşkilat, Sahtekarlar, Çarpıntı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Cengizhan Destanı yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları nasıl? İşte, 30 Kasım 2025 Pazar ABC1, AB ve Total sıralaması...
30 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
30 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şöyle;
30 KASIM 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
1. Teşkilat – TRT 1
2. Sahtekârlar – NOW
3. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
4. MasterChef Türkiye – TV8
5. Sahtekârlar (Özet) – NOW
6. Teşkilat (Özet) – TRT 1
7. Show Ana Haber – Show TV
8. Cengiz Han Destanı (Y.S.) – Kanal D
9. Kanal D Ana Haber – Kanal D
10. Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV
30 KASIM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
1. Teşkilat – TRT 1
2. Sahtekârlar – NOW
3. MasterChef Türkiye – TV8
4. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
5. Sahtekârlar (Özet) – NOW
6. Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV
7. Teşkilat (Özet) – TRT 1
8. Kim Milyoner Olmak İster – ATV
9. Show Ana Haber – Show TV
10. İsviçre–Türkiye FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması – TRT 1
30 KASIM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. Teşkilat – TRT 1
2. Sahtekârlar – NOW
3. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
4. MasterChef Türkiye – TV8
5. Sahtekârlar (Özet) – NOW
6. Gelin – Kanal 7
7. Cengiz Han Destanı (Y.S.) – Kanal D
8. Teşkilat (Özet) – TRT 1
9. Kanal D Ana Haber – Kanal D
10. Çarpıntı – Star TV