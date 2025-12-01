Reyting sonuçları 30 Kasım 2025 Pazar günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Bereketli Topraklar, Teşkilat, Sahtekarlar, Çarpıntı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Cengizhan Destanı yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları nasıl? İşte, 30 Kasım 2025 Pazar ABC1, AB ve Total sıralaması...