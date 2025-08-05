Reyting sonuçları 4 Ağustos 2025: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün akşam kuşağında ATV'de Aile Saadeti, Kanal D'de Turnike, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Korkusuz Korkak, Star TV'de Greenland Son Sığınak, TRT 1'de Hugo, Now TV'de Recep İvedik 4 filmleri yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 4 Ağustos Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 4 Ağustos 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında birçok dizi, film, program, yarışma yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler ABC1, AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 4 Ağustos Pazartesi akşamı Aile Saadeti, Turnike, MasterChef Türkiye, Korkusuz Korkak, Greenland Son Sığınak, Hugo, Recep İvedik 4 gibi yapımlar ekranlara geldi. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Ağustos 2025 reyting sonuçları tablosu...
4 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
4 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.
4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI