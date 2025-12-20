Dün yayınlanan diziler, filmler, programlar, haber bültenleri ve yarışmalar günün birincisi olmak için yarıştı. 19 Aralık Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Ben Leman, MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Ne Olacak Şimdi? ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Snaw filmleri izleyici karşısına çıktı. Peki, 19 Aralık 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…