        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Aralık 2025: Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar... ABC1, AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 19 Aralık 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 19 Aralık 2025 Cuma listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Arka Sokaklar, Now TV'de Ben Leman ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Ne Olacak Şimdi? ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Snaw filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu, ABC1, AB ve Total sıralaması nasıl? 19 Aralık 2025 reyting sonuçları...

        Giriş: 20.12.2025 - 10:07 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:07
        1

        Dün yayınlanan diziler, filmler, programlar, haber bültenleri ve yarışmalar günün birincisi olmak için yarıştı. 19 Aralık Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Ben Leman, MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Ne Olacak Şimdi? ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Snaw filmleri izleyici karşısına çıktı. Peki, 19 Aralık 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        2

        19 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 19 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:30’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        19 ARALIK 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        19 ARALIK 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        19 ARALIK 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
