Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 4 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Yeraltı, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, Sahte Kabadayı ve Robot Ron: Bir Sorun Var yapımlarının izlenme oranları merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Şubat 2026 reyting sonuçları AB ve Total tablosu...