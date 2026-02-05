Reyting sonuçları 4 Şubat 2026: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 4 Şubat Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Yeraltı ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Robot Ron: Bir Sorun Var ve Show TV'de Sahte Kabadayı filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Şubat 2026 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...
4 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
4 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI