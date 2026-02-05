Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 4 Şubat 2026: Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Yeraltı, Survivor… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 4 Şubat Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Yeraltı ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Robot Ron: Bir Sorun Var ve Show TV'de Sahte Kabadayı filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Şubat 2026 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 08:53 Güncelleme: 05.02.2026 - 08:53
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 4 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Yeraltı, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, Sahte Kabadayı ve Robot Ron: Bir Sorun Var yapımlarının izlenme oranları merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Şubat 2026 reyting sonuçları AB ve Total tablosu...

        2

        4 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        4 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Altında ibre tersine döndü
        Altında ibre tersine döndü
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
