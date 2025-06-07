Bayramın ilk gününde diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelmedi. 6 Haziran Cuma akşamı Eltilerin Savaşı, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Aykut Enişte 2, Bizim Köylü filmleri yayınlandı. Şarkılar Bizi Söyler programı ve Lingo Türkiye yarışması bayram özel bölümüyle ekrana geldi. Survivor yarışması ise yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, 6 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…