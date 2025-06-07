Dünün reyting sonuçları 6 Haziran 2025: AB ve Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti?
Dünün reyting sonuçları 6 Haziran Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Eltilerin Savaşı, ATV'de Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Star TV'de Aykut Enişte 2, Now'da Bizim Köylü filmleri yayınlandı. Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler programı ile TRT 1'de Lingo Türkiye yarışması bayram özel bölümleriyle ekranlara geldi. TV8'de Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 6 Haziran 2025 Reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
Bayramın ilk gününde diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelmedi. 6 Haziran Cuma akşamı Eltilerin Savaşı, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Aykut Enişte 2, Bizim Köylü filmleri yayınlandı. Şarkılar Bizi Söyler programı ve Lingo Türkiye yarışması bayram özel bölümüyle ekrana geldi. Survivor yarışması ise yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, 6 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
6 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 6 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.30’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
6 HAZİRAN 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI