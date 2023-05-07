Reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 6 Mayıs 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor gibi programlar ve diziler yeni bölümleriyle yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? 6 Mayıs 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde yer alıyor.