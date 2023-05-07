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6 Mayıs 2023 reyting sonuçları açıklandı mı?

6 Mayıs 2023 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında birçok yapım yeni bölümü ile yayınlandı. Show TV ekranlarında Güldür Güldür Show, TRT 1'de Gönül Dağı, ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler ve TV 8 ekranlarında Survivor yeni bölümü ile ekranlara geldi. Bu noktada, günün reyting birincisi de merak konusu oldu. Peki, 6 Mayıs 2023 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte detaylar

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  • Reyting sonuçları 6 Mayıs 2023: Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor hangi yapım reyting birincisi oldu?

    Reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 6 Mayıs 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor gibi programlar ve diziler yeni bölümleriyle yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? 6 Mayıs 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde yer alıyor.
  • Reyting sonuçları 6 Mayıs 2023: Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor hangi yapım reyting birincisi oldu?

    6 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    6 Mayıs 2023 Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
  • Reyting sonuçları 6 Mayıs 2023: Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor hangi yapım reyting birincisi oldu?

    GEÇEN HAFTANIN (29 NİSAN) RETYİNG SONUÇLARI

    Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Kardeşlerim özet yer aldı.

    AB'de ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

    20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
  • Reyting sonuçları 6 Mayıs 2023: Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor hangi yapım reyting birincisi oldu?

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    ****1 GONUL DAGI TRT 1

    2 KARDESLERIM ATV

    3 KARDESLERIM (OZET) ATV

    4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

    5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

    6 ATV ANA HABER ATV

    7 SURVIVOR TV8

    8 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

    9 KILIBIK (T.S) FOX

    10 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

     

    AB İLK 10 PROGRAM

    1 GONUL DAGI TRT 1

    2 KARDESLERIM ATV

    3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

    4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

    5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

    6 KARDESLERIM (OZET) ATV

    7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

    8 KILIBIK (T.S) FOX

    9 KANAL D ANA HABER KANAL D

    10 SURVIVOR TV8

     

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1 GONUL DAGI TRT 1

    2 KARDESLERIM ATV

    3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

    4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

    5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

    6 KARDESLERIM (OZET) ATV

    7 SURVIVOR TV8

    8 ATV ANA HABER ATV

    9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

    10 KILIBIK (T.S) FOX

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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