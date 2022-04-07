Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Oğlum ve Sadakatsiz dizileri reyting sıralamasında kıyasıya yarıştı. 6 Nisan dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın birinci olduğu merak konusu oldu. 6 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı, dünün reyting sıralaması belli olduğunda haberimizde yer alacak.