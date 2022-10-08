AB ve total sıralama tablosuna göre reyting sonuçlarında hangi yapımın birinci olduğu merak ediliyor. 7 Ekim Cuma akşamı yayınlanan program ve dizilerin reyting sıralaması araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 7 Ekim 2022 reyting sıralaması sonuçları...