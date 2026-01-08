Reyting sonuçları 7 Ocak 2026: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

7 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Ocak 2026 reyting sonuçları açıklandı.

Total'de ATV'de yayınlanan Esra Erol'da zirveye yerleşirken, ikinci sırada ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. Now TV'de yayınlanan Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber ise üçüncü oldu.

AB'de TV8'de yayınlanan Survivor birinci olurken, ikinci sırada ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da ise 3. oldu.

Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;