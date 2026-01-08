Reyting sonuçları 7 Ocak 2026: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün akşam TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Düğün Dernek, Now TV'de Emanet ve TRT 1'de Persona filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler ve ATV'de Kuruluş Orhan dizileri ise tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Peki, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 7 Ocak 2026 reyting sonuçları...
7 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
7 Ocak 2026 reyting sonuçları açıklandı.
Total'de ATV'de yayınlanan Esra Erol'da zirveye yerleşirken, ikinci sırada ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. Now TV'de yayınlanan Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber ise üçüncü oldu.
AB'de TV8'de yayınlanan Survivor birinci olurken, ikinci sırada ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da ise 3. oldu.
Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Survivor – TV8
ATV Ana Haber – ATV
Eşref Rüya (TKR) – Kanal D
Emanet (T.S.) – NOW
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Gelin – Kanal 7
Show Ana Haber – Show TV
7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
Survivor – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Eşref Rüya (TKR) – Kanal D
Emanet (T.S.) – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Düğün Dernek (T.S.) – Show TV
Arıcı: Ölüm Kovanı (Y.S.) – TRT 1
Kanal D Ana Haber – Kanal D