        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 7 Ocak 2026: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 7 Ocak 2026: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Düğün Dernek, Now TV'de Emanet ve TRT 1'de Persona filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler ve ATV'de Kuruluş Orhan dizileri ise tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Peki, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 7 Ocak 2026 reyting sonuçları...

        Giriş: 08.01.2026 - 10:19 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:19
        Yılbaşında çekimlere ara verilmesi sebebiyle 7 Ocak Çarşamba akşamı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dün akşam Survivor yarışması yeni bölümüyle ekrana gelirken; Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Düğün Dernek, Emanet ve Persona filmleri yayınlandı. Peki, 7 Ocak 2026 reyting sonuçları ile hangi yapım zirveye yerleşti? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        7 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        7 Ocak 2026 reyting sonuçları açıklandı.

        Total'de ATV'de yayınlanan Esra Erol'da zirveye yerleşirken, ikinci sırada ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. Now TV'de yayınlanan Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber ise üçüncü oldu.

        AB'de TV8'de yayınlanan Survivor birinci olurken, ikinci sırada ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da ise 3. oldu.

        Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Esra Erol’da – ATV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Survivor – TV8

        ATV Ana Haber – ATV

        Eşref Rüya (TKR) – Kanal D

        Emanet (T.S.) – NOW

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Gelin – Kanal 7

        Show Ana Haber – Show TV

        7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        Survivor – TV8

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Esra Erol’da – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Eşref Rüya (TKR) – Kanal D

        Emanet (T.S.) – NOW

        ATV Ana Haber – ATV

        Düğün Dernek (T.S.) – Show TV

        Arıcı: Ölüm Kovanı (Y.S.) – TRT 1

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
