Pazartesi günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10’da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ‘’Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 7 Temmuz 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…