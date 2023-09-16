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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Kızılcık Şerbeti...

        Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Eylül AB ve Total reyting sonuçları

        Dünün reyting sonuçları 15 Eylül Cuma akşamı ekrana gelen; Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Hayatımın Neşesi yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 15 Eylül reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 08:56 Güncelleme: 16.09.2023 - 08:56
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        Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 15 Eylül Cuma akşamı ekrana gelen; Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Hayatımın Neşesi yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 15 Eylül 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

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        15 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reytingler açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        15 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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