Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oluyor. 15 Kasım akşamı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar ekranlara geldi. Seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki 15 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti son bölümde Görkem, Fatih’i yeniden kazanmak için babasından aldığı destekle planını başarıyla uyguladı. Babasının Ünal Holding’e yatırımcı olması, Abdullah ve Fatih’in Ömer karşısında üstünlük kurmasını sağladı. Bu durum, Görkem’in hem Fatih’le hem de Pembe ile arasındaki buzları eritmesine olanak tanıdı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total’de 1. sırada Show TV’de izleyici ile buluşan “Kızılcık Şerbeti” yer aldı.
AB’de 1. sırada “Kızılcık Şerbeti” yer aldı. ABC 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber” yer aldı.