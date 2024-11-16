Dünün reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti son bölümde Görkem, Fatih’i yeniden kazanmak için babasından aldığı destekle planını başarıyla uyguladı. Babasının Ünal Holding’e yatırımcı olması, Abdullah ve Fatih’in Ömer karşısında üstünlük kurmasını sağladı. Bu durum, Görkem’in hem Fatih’le hem de Pembe ile arasındaki buzları eritmesine olanak tanıdı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?