Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Kasım Cuma Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oluyor. 15 Kasım akşamı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar ekranlara geldi. Seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki 15 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 09:06 Güncelleme: 16.11.2024 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünün reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti son bölümde Görkem, Fatih’i yeniden kazanmak için babasından aldığı destekle planını başarıyla uyguladı. Babasının Ünal Holding’e yatırımcı olması, Abdullah ve Fatih’in Ömer karşısında üstünlük kurmasını sağladı. Bu durum, Görkem’in hem Fatih’le hem de Pembe ile arasındaki buzları eritmesine olanak tanıdı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        2

        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır

        3

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        Total’de 1. sırada Show TV’de izleyici ile buluşan “Kızılcık Şerbeti” yer aldı.

        AB’de 1. sırada “Kızılcık Şerbeti” yer aldı. ABC 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber” yer aldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        Fenerbahçe yedekleriyle kazandı!
        Fenerbahçe yedekleriyle kazandı!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
        Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası