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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Mart dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Mart dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları güncel olarak duyuruluyor. Her gün bir önceki günün reyting sonucu belli oluyor. "Reyting sonuçları" genellikle televizyon programlarının, dizilerin, filmlerin veya diğer medya içeriklerinin izlenme oranları ve popülerlik düzeyini ifade ediyor. Dün akşam Gönül Dağı, Piyasa, Can Borcu ekrana geldi. Peki 8 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 08:29 Güncelleme: 09.03.2025 - 08:29
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        Dünün reyting sonuçları ile 8 Mart Cumartesi günü en çok izlenen yapımlar arasında Piyasa, Organize İşler, Güldür Güldür Show, Can Borcu yer aldı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Mart 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

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        REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        Reyting sonuçları öğlene doğru açıklanacak ve açıklanınca haberimize eklenecektir.

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        1 MART 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG LİSTESİ

        Gönül Dağı - TRT 1

        Can Borcu - ATV

        Piyasa - KANAL D

        Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

        Gönül Dağı Özet - TRT 1

        ATV Ana Haber

        Ramazan Sevinci - TRT 1

        Güldür Güldür Show Özet - SHOW TV

        O ses Türkiye - TV8

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        8 MART 2025 TV YAYIN AKIŞI

        KANAL D: Piyasa

        STAR TV: Organize İşler

        NOW TV: Serçenin Gözyaşı

        SHOW TV: Güldür Güldür Show

        ATV: Can Borcu

        TRT 1: Gönül Dağı

        TV8: O Ses Türkiye

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