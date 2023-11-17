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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı mı? Gözler 17 Kasım reyting sonuçları listesinde! Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Aldatmak reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? Gözler 17 Kasım reyting sonuçları listesinde

        Reyting sonuçları 17 Kasım Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star ve Aldatmak gibi yapımlar reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, 16 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 08:53 Güncelleme: 17.11.2023 - 08:53
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        Reyting sonuçları 16 Kasım Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Aldatmak, rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte merak edilen sonuçlar...

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        16 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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        16 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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