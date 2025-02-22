Her gün bir önceki günün reyting sonucu duyuruluyor. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Dizilerden ise Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar yeni bölümle ekrandaydı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 21 Şubat 2025 Reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım…