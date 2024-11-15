14 Kasım Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, MasterChef Türkiye, Karınca Adam, Kayıp Şehir yapımları ekranlara geldi. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Kasım 2024 Perşembe reyting birincisi.