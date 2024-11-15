Reyting sonuçları 14 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 14 Kasım 2024 Perşembe günü için araştırılmaya başladı. Dün akşam kuşağında Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now TV'de Hudutsuz Sevda, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de Karınca Adam, ATV'de Kayıp Şehir filmseverlerle buluştu. Bu yapımlar arasında en çok hangisinin izlendiği merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, en çok hangi yapım izlendi? İşte 14 Kasım 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
14 Kasım Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, MasterChef Türkiye, Karınca Adam, Kayıp Şehir yapımları ekranlara geldi. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Kasım 2024 Perşembe reyting birincisi.
14 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
14 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
14 KASIM 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI