Reyting sonuçları birincisi kim oldu? Kızılcık Şerbeti, Sustalı Ceylan, Arka Sokaklar reyting sonuçları sıralaması nasıl?
Reyting sonuçları ile gün boyunca en çok izlenen yapım belli oluyor. Dün akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Star'da Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı, Atv'de Sustalı Ceylan, Show'da Kızılcık Şerbeti yayınlandı. İzledikleri dizilerin veya programların total, ab, abc1 sıralamasını merak edenler güncel reyting sonuçlarını bekliyor. Peki Reyting sonuçları birincisi kim oldu? 9 Mayıs Kızılcık Şerbeti, Sustalı Ceylan, Arka Sokaklar reyting sonuçları sıralaması nasıl?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 9 Mayıs Cuma Kanal D'de Arka Sokaklar, Star'da Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı, Atv'de Sustalı Ceylan, Show'da Kızılcık Şerbeti yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları gün içinde açıklanınca haberimize eklenecektir.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI NASIL?
Total grubunda Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, zirvede yer aldı. “Esra Erol’da” ikinci sıraya yerleşirken, “Arka Sokaklar” ise üçüncü sırada yer aldı.
AB grubunda da “Kızılcık Şerbeti” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. İkinci sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti, “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler” ise 3. sıraya yerleşti.
ABC kategorisinde de Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti birinciliği kimseye kaptırmadı. “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti ikinci sıraya yerleşirken, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” üçüncü oldu.