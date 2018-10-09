Koçovalılar ve Karakuzular kavgası kızışıyor!

Pazartesi akşamlarını reyting sıralamasında birincilikle kapatan Çukur’un dün ekrana gelen yeni bölümünde Yamaç bir yandan Cumali-Vartolu arasındaki gerilimi azaltmaya çalışırken, bir yandan da Çukur’u yeniden kazanmak için Çukurdakilerin yardımını istedi. Çukur’dakilerin desteğini alamayan Yamaç, Vartolu ve Cumali ile güçlerini birleştirerek hedefleri uğruna harekete geçtiler. Bölümün finalinde ise yaptığı planla ham madde ile paraya ulaştığını düşünen Yamaç, Karakuzuların oyununa geldiğini anladı. Karakuzuların bu hareketine Üç Silahşörler’in vereceği cevap şimdiden merak uyandırdı.

8 EKİM REYTİNG SONUÇLARINDA ÇUKUR ZİRVEDE!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 13.51 izlenme oranı (rating), 30.68 izlenme payı (share), AB’de 12.42 izlenme oranı (rating), 31.17 izlenme payı (share), Total’de ise 11.13 izlenme oranı (rating), 27.30 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #yanımdamısınız etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #yanımdamısınız etiketi Twitter’da Türkiye'de 13 saat 15 dakika dünyada ise 6 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

SELİM İDRİS’İN KARŞISINA ÇIKAR!

İdris Baba’nın bütün bu yaşananlardan sorumlu tuttuğu oğlu Selim, babasını gölge gibi izlemeye devam etmekteydi. Bu bölümde Selim’in İdris’in karşısına çıktığı sahnede nefesler tutuldu.

ÇUKUR 37. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

VARTOLU MEDET BULUŞMASI!

Afganlara verilecek parayı tahsil eden Cumali, Vartolu ile birlikte teslimatı yapacağı sırada husumetlisi Refik’in tuzağına düştü. Her şeyin bittiğini düşünen ikiliyi Medet kurtardı ve Medet ile Vartolu'nun buluşma sahneleri izleyicileri derinden etkiledi.

ALİÇO, İDRİS’İN KAPISINDA!

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede İdris’in kapıyı açınca karşısında Aliço’yu görmesi ve ikilinin duygu yüklü buluşması dikkat çekti. İdris’in Aliço’yu içeri alırken, uzaktan onları izleyen Selim’i bir kez daha görmezden gelmesi Selim’in bir sonraki adımını merak ettirdi.

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