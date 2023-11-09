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        Haberler Televizyon Reytinglerde Çarşamba yarışı! AB ve total 8 Kasım reyting sonuçları listesi: Kuruluş Osman, MasterChef All Star ve Dilek Taşı

        Reytinglerde Çarşamba yarışı! AB ve total 8 Kasım reyting sonuçları listesi

        Reyting sonuçları 8 Kasım Çarşamba akşamı yani geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar sonrasında merak ediliyor. Özellikle geçtiğimiz gün ekrana gelen Kuruluş Osman, MasterChef All Star ve Dilek Taşı reyting sıralamasında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 8 Kasım AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:48
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        Reyting sonuçları 8 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman, MasterChef All Star ve Dilek Taşı rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 8 Kasım reyting sonuçları:

        2

        8 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1 KURULUS OSMAN

        2 SAHANE HAYATIM

        3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

        4 ESRA EROL'DA

        5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        6 ATV ANA HABER

        7 KURULUS OSMAN (OZET)

        8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

        9 SAHANE HAYATIM (OZET)

        10 DILEK TASI

        3

        8 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        2 KURULUS OSMAN

        3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

        4 SAHANE HAYATIM

        5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

        6 SAHANE HAYATIM (OZET)

        7 SHOW ANA HABER

        8 DILEK TASI (OZET)

        9 DILEK TASI

        10 KANAL D ANA HABER

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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