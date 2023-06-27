26 Haziran Pazartesi günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün ve TRT1'in yeni yapımı Benim Güzel Ailem gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 26 Haziran reyting sonuçları: