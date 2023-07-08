Reytinglerde zirve yarışı! 7 Temmuz reyting sonuçları AB ve total sıralaması

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7 Temmuz Cuma günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle Hayatımın Neşesi, Kısmet ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında biribirni zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

7 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.