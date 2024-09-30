RFS - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? RFS - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında sahasında PAOK ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı temsilcimiz, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Galatasaray, ligin ikinci maçında Letonya ekibi RFS ile mücadele edecek. Geri sayım sürerken RFS - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi RFS - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları…
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının ikinci maçında Letonya ekibi RFS ile mücadele edecek. İlk maçta PAOK’u 3-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, RFS deplasmanında hata yapmak istemiyor. Futbolseverler heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki RFS - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi RFS - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…
RFS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
RFS - Galatasaray maçı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü TSİ 19:45'te başlayacak.
RFS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Daugava Stadı’nda oynanacak RFS - Galatasaray maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
3 Ekim l RFS - Galatasaray
23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham
29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak l Ajax - Galatasaray
SARI-KIRMIZILILARDA HEDEF İLK 8
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde format değişikliğine gidildi.
Galatasaray, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak.
Sarı kırmızılılar, 8 maçın ardından puan sıralamasında 36 takım arasından ilk 8’e girmesi durumunda doğrudan play-off turuna yükselecek.
9. ve 24. sıra aralığı ise Son 16’ya kalmak için play-off oynayacak. Lig tablosunda 25. sıranın altındaki takımlar ise Avrupa Ligi’nden elenecek.