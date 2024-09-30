Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının ikinci maçında Letonya ekibi RFS ile mücadele edecek. İlk maçta PAOK’u 3-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, RFS deplasmanında hata yapmak istemiyor. Futbolseverler heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki RFS - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi RFS - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…