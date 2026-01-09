Habertürk
        Haberler Dünyadan Richard Dimitri, hayatını kaybetti

        Richard Dimitri, hayatını kaybetti

        ABD'li oyuncu Richard Dimitri, 83 yaşında hayata veda etti. Dimitri, uzun süredir kalp ve akciğer hastalıklarıyla mücadele ediyordu

        Giriş: 09.01.2026 - 14:15 Güncelleme: 09.01.2026 - 14:15
        Oyuncu Richard Dimitri'nin 18 Aralık'ta vefat ettiği duyuruldu. Ölüm ilanında; Dimitri'nin, 26 yıllık eşi Christianne'in yanında, Los Angeles'ta hayatını kaybettiği açıklandı.

        Dimitri'nin ölüm ilanında; "Richard, yeteneği, parlak mizah anlayışı, benzersiz bakış açısı, dürüstlük ve zekâsıyla birçok insana dokundu. Ailesini sıcaklık ve güvenlikle kuşatan değerli bir baba ve eşti. Ona en büyük sevincini getiren buydu" denildi.

        Dimitri, "Zorba", "The Guide" ve "Lysistrata" dahil olmak üzere birçok Broadway yapımında sahne aldı. 1975'te rol aldığı 'When Things Were Rotten' adlı dizide büyük bir başarı kazandırdı.

        Dimitri, 1998 yılında oyunculuğu bıraktıktan sonra sanat ve antika ticareti yaptı.

