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Richard Gere hakkında karar verildi

Richard Gere'ın, Shilpa Shetty'i halka açık bir etkinlikte öpmesine dayanan dava sonuçlandı. Hindistan hukuk sisteminde yaklaşık 16 yıldır devam eden davada mahkeme, oyuncuyu suçsuz buldu

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  • Richard Gere hakkında karar verildi - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu Richard Gere'ın, Shilpa Shetty'i halka açık bir etkinlikte öpmesine dayanan dava sonuçlandı. Hindistan hukuk sisteminde yaklaşık 16 yıldır devam eden davada mahkeme, 73 yaşındaki oyuncuyu suçsuz buldu.
  • Richard Gere hakkında karar verildi - Magazin haberleri

    'Pretty Woman', 'İlk Korku ve Hachi: Bir Köpeğin Hikâyesi' gibi filmlerle tanınan Richard Gere'ın, 2007'de AIDS ile mücadele için düzenlenen bir etkinlikte Bollywood yıldızı Shilpa Shetty’i sahnede öpmesi gündem olmuştu.
  • Richard Gere hakkında karar verildi - Magazin haberleri

    Hindistan'ın ahlaki ve hukuki değerleriyle de gündeme gelen olay, dava konusu olmuştu. Richard Gere'ın, Shilpa Shetty'i yanaklarından öpmesinden sonra bu eylemin Hint değerlerine aykırı olduğunu düşünen radikal Hindular oyuncuyu protesto etmişti. Ve hatta Shetty'nin öpücüğe itiraz etmeyerek müstehcen bir davranışta bulunduğunu iddia edenler de olmuştu.
  • Richard Gere hakkında karar verildi - Magazin haberleri

    Tepkilerin ardından Richard Gere, öpüşmenin HIV’in bulaşmasında etkili olmadığını göstermeye çalıştığını iddia etmiş ve kamuoyundan özür dilemişti.
  • Richard Gere hakkında karar verildi - Magazin haberleri

    Ocak 2022’de Shilpa Shetty’ye yöneltilen suçlamanın asılsız olduğuna karar verildi. Ancak toplum içinde öpüşmenin suç ve öpüşmenin karşılıklı bir eylem olduğu ve Shetty’nin Richard Gere’in öpücüğüne itiraz etmemesinin yasa dışı ihmal olduğu belirtildi.
  • Richard Gere hakkında karar verildi - Magazin haberleri

    TEMİZE ÇIKTI

    10 Nisan Pazartesi günü, yargıç tarafından Richard Gere ve Shilpa Shetty'ye yapılan suçlamaların güçlü bir dayanağı olmadığı belirtildi.

    Fotoğraflar: Mega, AP

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