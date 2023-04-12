Hindistan'ın ahlaki ve hukuki değerleriyle de gündeme gelen olay, dava konusu olmuştu. Richard Gere'ın, Shilpa Shetty'i yanaklarından öpmesinden sonra bu eylemin Hint değerlerine aykırı olduğunu düşünen radikal Hindular oyuncuyu protesto etmişti. Ve hatta Shetty'nin öpücüğe itiraz etmeyerek müstehcen bir davranışta bulunduğunu iddia edenler de olmuştu.