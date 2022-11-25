Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'deki ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Sambacılar, gruplara 3 puanla başladı.

Brezilya'nın maçtaki iki golü de Tottenham forması giyen Richarlison'dan geldi. Richarlison'un attığı ikinci gol ise turnuvanın en iyi golleri arasındaydı. MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR 7. dakikada Orta alan mücadelesinde Strahinja Pavlovic rakibi Neymar'a yaptığı müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor. 21.dakikada Ceza yayı gerisinde topla buluşan Carlos Casemiro bekletmeden kaleyi düşünüyor ancak kaleci Vanja Milinkovic-Savic üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başarıyor.

25. dakikada Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Dusan Tadic ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Alisson Becker rakibi Aleksandar Mitrovic'den önce çıkarak topu kontrol ediyor. 27. dakikada Sambacılar mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyor. Thiago Silva'nın ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla bululan Vinicius Junior vuruşunu yapmak istiyor ancak kaleci Vanja Milinkovic-Savic zamanında topa uzanarak tehlikeyi önlüyor. 35. dakikada Ceza yayı sağ çaprazına sokulan Raphinha takım arkadaşı Lucas Paqueta ile duvar pası yaparak ceza sahasına giriyor ve yerden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak doğrudan kaleci Vanja Milinkovic-Savic'in üzerine gidiyor. 46. dakikada Brezilya gole çok yaklaşıyor! Savunmanın yaptığı hatayı değerlendirerek topu çalan Raphinha sağ çaprazdan ceza sahasına giriyor ve vuruşunu yapıyor ancak kaleci Vanja Milinkovic-Savic açıyı kapatıyor ve gole izin vermiyor!

49. dakikada Sırbistan'da Nemanja Gudelj rakibi Neymar'ı ceza yayı sol tarafında yerde bırakıyor ve sarı kart görüyor. Brezilya tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. 57. dakikada Sırbistan'da ilk oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Nemanja Gudelj ve Andrija Zivkovic oyundan alınırken yerlerine Ivan Ilic ve Nemanja Radonjic oyuna dahil oluyor. 60. dakikada Ceza yayının gerisinde topla buluşan Alex Sandro uzak mesafeden doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri dönüyor!