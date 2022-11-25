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Haberler Dünya Kupası 2022 Richarlison coştu, Brezilya kazandı
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Brezilya: 2 - Sırbistan: 0 | MAÇ SONUCU

Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülke olan Brezilya, G Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti

Richarlison coştu, Brezilya kazandı

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'deki ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Sambacılar, gruplara 3 puanla başladı.

Brezilya'nın maçtaki iki golü de Tottenham forması giyen Richarlison'dan geldi. Richarlison'un attığı ikinci gol ise turnuvanın en iyi golleri arasındaydı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

7. dakikada Orta alan mücadelesinde Strahinja Pavlovic rakibi Neymar'a yaptığı müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

21.dakikada Ceza yayı gerisinde topla buluşan Carlos Casemiro bekletmeden kaleyi düşünüyor ancak kaleci Vanja Milinkovic-Savic üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başarıyor.

25. dakikada Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Dusan Tadic ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Alisson Becker rakibi Aleksandar Mitrovic'den önce çıkarak topu kontrol ediyor.

27. dakikada Sambacılar mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyor. Thiago Silva'nın ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla bululan Vinicius Junior vuruşunu yapmak istiyor ancak kaleci Vanja Milinkovic-Savic zamanında topa uzanarak tehlikeyi önlüyor.

35. dakikada Ceza yayı sağ çaprazına sokulan Raphinha takım arkadaşı Lucas Paqueta ile duvar pası yaparak ceza sahasına giriyor ve yerden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak doğrudan kaleci Vanja Milinkovic-Savic'in üzerine gidiyor.

46. dakikada Brezilya gole çok yaklaşıyor! Savunmanın yaptığı hatayı değerlendirerek topu çalan Raphinha sağ çaprazdan ceza sahasına giriyor ve vuruşunu yapıyor ancak kaleci Vanja Milinkovic-Savic açıyı kapatıyor ve gole izin vermiyor!

49. dakikada Sırbistan'da Nemanja Gudelj rakibi Neymar'ı ceza yayı sol tarafında yerde bırakıyor ve sarı kart görüyor. Brezilya tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

57. dakikada Sırbistan'da ilk oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Nemanja Gudelj ve Andrija Zivkovic oyundan alınırken yerlerine Ivan Ilic ve Nemanja Radonjic oyuna dahil oluyor.

60. dakikada Ceza yayının gerisinde topla buluşan Alex Sandro uzak mesafeden doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri dönüyor!

62.dakikada Brezilya, Richarlison ile öne geçiyor! Ceza yayı sol tarafından ceza sahasına giren Neymar'ın bıraktığı topa altıpas sol çaprazından Vinicius Junior bekletmeden vuruşunu yapıyor. Kaleci Sergej Milinkovic-Savic'den dönen topu altıpas çizgisi üzerinde Richarlison tamamlıyor ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturuyor.

64. dakikada Sırbistan'da Sasa Lukic hakeme yönelik itirazlarını sürdürünce sarı kart ile cezalandırılıyor.

73. dakikada Brezilya, Richarlison ile farkı ikiye çıkartıyor!

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